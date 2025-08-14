Пенсионеры платят до 300 грн за проезд в Украине: причины штрафов в транспорте

Многие пенсионеры даже не подозревают, что одна распространенная привычка может стоить им штрафа до 300 гривен. Для большинства престарелых с нынешним уровнем пенсий такая сумма способна существенно ударить по семейному бюджету.

Причины, по которым пенсионера могут привлечь к ответственности, и способы избегания штрафа изложены в постановлении Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 года № 354. Хотя закон гарантирует людям пенсионного возраста право на безвозмездный проезд в общественном транспорте, эта льгота действует только при предъявлении пенсий.

Если документ остался дома, а электронной версии нет, следует оплатить проезд на общих основаниях. В случае, когда пассажир едет без билета, контролер имеет право наложить штраф.

Сумма штрафа определяется местными органами власти, поэтому она зависит от конкретного города. Обычно взимают 20-кратную стоимость проездного билета. К примеру, поездка без билета может обойтись:

в Киеве – 160 грн;

в Одессе – 140 грн;

во Львове – до 300 грн, что является максимальной суммой.

Где пенсионеры имеют право на бесплатный проезд

Согласно действующему законодательству, люди пенсионного возраста могут пользоваться льготным проездом в:

трамваях;

троллейбусах;

городских и пригородных автобусах;

электричках пригородного сообщения.

В то же время, за проезд в метро, такси или маршрутных такси придется платить по обычному тарифу.

