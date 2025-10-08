Пенсионные расчеты: что ждет украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

На размер будущей пенсии влияет не только уровень заработка. Важное значение имеют трудовой стаж и возраст человека.

При официальном трудовом стаже в 18 лет право на выход на пенсию наступает только в 65 лет, отмечает 24 канал. Например, если человек:

имела средний доход около 10000 грн;

выходит на пенсию по общим правилам,

то размер выплат будет составлять ориентировочно 2,2 тыс. грн. В то же время фактическая сумма пенсии может несколько отличаться от расчетной.

Дело в том, что для таких пенсионеров предусмотрен более высокий минимальный размер выплат. Так что государство "дотягивает" сумму до установленного минимума. Сейчас он составляет 3038 гривен.

Все указанные расчеты произведены с помощью пенсионного калькулятора.

Что стоит знать о пенсиях в Украине сегодня

Для ухода на пенсию необходимо иметь достаточный страховой стаж. Уже в 2026 году минимальные требования возрастут:

в 60 лет – потребуется не менее 33 лет стажа,

в 63 года – не менее 23 лет,

в 65 лет – минимум 15 лет стажа, сообщает ПФУ.

Рост пенсионных выплат в Украине происходит, в частности, благодаря доплатам и надбавкам, среди которых возрастная. Ее размер зависит от возраста пенсионера и колеблется от 300 до 570 гривен.

Кроме того, пенсионное удостоверение остается важным документом – оно подтверждает право человека на льготы, в частности, на бесплатный проезд в общественном транспорте.

