По каким причинам могут отменить отсрочку от мобилизации: объяснение Минобороны

В Украине действует всеобщая мобилизация, однако часть граждан имеет законное право на отсрочку от службы. В то же время, Министерство обороны отмечает: в определенных ситуациях уже предоставленное бронирование или отсрочка может быть отменено.

Как пояснили в ведомстве, причинами аннулирования чаще всего становятся истечение срока действия отсрочки, изменения в деятельности предприятий или учреждений, а также невыполнение определенных законодательством требований трудоустройства или специальных обязанностей.

Когда отсрочка может быть отменена

Отсрочка подлежит аннулированию в следующих случаях:

истечение установленного срока ее действия;

прекращение производства товаров, выполнения работ или предоставление услуг для нужд ВСУ и других военных формирований;

лишение предприятия или учреждения статуса критически важного для экономики и жизнедеятельности населения;

ликвидация государственного органа, органа местного самоуправления или предприятия;

увольнение военнообязанного (кроме перевода в пределах того же учреждения);

временная приостановка трудового договора;

обоснованное представление руководства органа или предприятия;

предоставление отсрочки по другим основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Частные случаи для международных структур

Для работников международных организаций, в том числе учреждений ООН, международных судебных органов и неправительственных организаций, отсрочку могут отменить по истечении контракта или истечении срока их назначения в соответствии с международными соглашениями.

Также аннулирование возможно в сфере гуманитарного разминирования, если оператор противоминной деятельности в течение шести месяцев не выполняет сертифицированные работы на основании данных Центра противоминной деятельности.

Как происходит аннулирование

Решение об отмене отсрочки принимается на основании официального представления государственного органа или предприятия через портал "Действие" или систему электронного взаимодействия. После этого военнообязанный автоматически переводится на всеобщий военный учет, а его отсрочка аннулируется.

Напомним, мы уже писали, будет ли действовать автоматическое продление отсрочки для военнообязанных, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!