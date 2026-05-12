При каких условиях лица с инвалидностью могут уехать за границу: объяснение юриста

Граждане с инвалидностью, даже если они состоят на военном учете, имеют право пересекать государственную границу во время военного положения. Для этого необходимо иметь при себе один из документов, подтверждающих инвалидность.

Как сообщает портал "Юристи.UA", подобным подтверждением может быть даже справка для получения льгот.

Кто может уезжать за границу

Во время военного положения для части военнообязанных действуют ограничения на выезд за пределы Украины. В то же время, эти правила не распространяются на лиц с инвалидностью, независимо от того, находятся ли они на военном учете.

Именно с таким вопросом к юристам обратился мужчина, имеющий инвалидность и в то же время стоящий на военном учете. Его интересовало, может ли он беспрепятственно уезжать за границу и какие документы следует предъявить на пункте пропуска.

Какие документы нужны на границе

Юристы объяснили, что граждане с инвалидностью имеют законное право на выезд, но обязательно должны подтвердить свой статус соответствующими документами.

По словам юриста Владислава Дерия, чаще всего для этого используют удостоверения личности с инвалидностью. В то же время подойдут и другие документы, в частности:

пенсионное удостоверение;

удостоверение о назначении социальной помощи;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или соцпомощь.

Выезд с сопровождением лиц с инвалидностью

Отдельно юристы напоминают, что мужчины мобилизационного возраста могут выезжать за границу в случае сопровождения человека с инвалидностью. В таких случаях граждане часто выбирают путешествие по железной дороге, ведь это более комфортный вариант для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, специалисты отмечают: мужчинам с инвалидностью, в частности инвалидностью с детства, не могут запретить выезд за пределы Украины во время военного положения. Главное условие – наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих статус.

