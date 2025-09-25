При каких условиях военнослужащий может перевестись служить поближе к дому

Военнослужащие ВСУ могут подать прошение о переводе в часть, расположенную ближе к их месту жительства. Однако для этого нужно не только иметь основания, но и убедить командира в необходимости такого перемещения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

К юристу обратилась женщина, которая самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка с проблемами со здоровьем, и спросила, может ли его муж-военный служить поближе к дому. По словам адвоката, "это сложная процедура, но вполне возможная".

Основные условия для перевода

По словам Айвазяна, военнослужащий должен:

получить отношение из той части, куда планирует перевестись;

иметь законные основания для такого шага;

аргументировано доказать командиру необходимость перевода.

