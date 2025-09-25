За яких умов військовослужбовець може перевестись служити ближче до дому

Військовослужбовці ЗСУ можуть подати прохання про переведення до частини, що розташована ближче до їхнього місця проживання. Однак для цього потрібно не лише мати підстави, а й переконати командира у необхідності такого переміщення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

До юриста звернулася жінка, яка самостійно виховує малолітню дитину з проблемами зі здоров’ям, і запитала, чи може її чоловік-військовий служити ближче до дому. За словами адвоката, "це складна процедура, але цілком можлива".

Основні умови для переведення

За словами Айвазяна, військовослужбовець повинен:

отримати відношення з тієї частини, куди планує перевестися;

мати законні підстави для такого кроку;

аргументовано довести командиру необхідність переведення.

