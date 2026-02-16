Ракеты атаковали российские Белгород и Брянск: серьезно повреждены объекты энергетики (фото, видео)

Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 49 беспилотников, которые, по их данным, были сбиты над пятью регионами страны. Тем временем в Белгороде в результате ракетной атаки зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Минобороны РФ, в период с 20.00 до 23.00 беспилотники были перехвачены над Брянской, Калужской, Тульской и Рязанской областями, а также над территорией Московского региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что днем было сбито 13 дронов, якобы направлявшихся в сторону столицы. На фоне атак в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на прием рейсов. В частности, полеты приостановили в Костроме, Ярославле и Нижнем Новгороде.

Отдельно сообщается о последствиях ракетного удара по Белгороду, где получили значительные повреждения объекты энергетики.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

