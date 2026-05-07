Российская армия атаковала Днепр: вспыхнул пожар в пятиэтажке, ранен (фото)

В результате российской атаки на Днепр пострадал один человек. После удара возник пожар в квартире пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. По предварительным данным, в результате обстрела также повреждены несколько близлежащих домов и автомобили. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.

Пока информация о масштабах разрушений и последствиях атаки уточняется.

Напомним, Россия третью ночь подряд атакует Одессу дронами.

