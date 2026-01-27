Российская армия атаковала на Одессу: ранены, под завалами могут находиться люди (фото)

В ночь на 27 января Одесса подверглась массированной атаке российских ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали 23 человека, среди них — дети и беременная женщина.

Об этом сообщили глава Одесской МВА Сергей Лысак, ГСЧС и глава Одесской ОВА Олег Кипер. По словам Лисака, ночью враг нанес удар по городу дронами-камикадзе. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Сначала сообщалось о 22 пострадавших, из которых 14 получили легкие травмы и осмотрены медиками на месте.

Утром информацию уточнили: количество раненых выросло до 23 человек. Как отметил Олег Кипер, девять пострадавших госпитализированы. Среди них — две девушки 2008 и 2013 годов рождения, а также беременная женщина, которая находится на 39-й неделе. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще восемь – в состоянии средней тяжести.

ГСЧС сообщила, что на местах попаданий с ночи работают все экстренные службы. По состоянию на утро продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку, по предварительным данным, под завалами могут оставаться до трех человек. К работам привлечены кинологические подразделения, информация постоянно уточняется.

В результате атаки потерпели значительные разрушения жилые дома. В частности, поврежден двухэтажный дом, в другом — разрушена квартира на втором этаже. В четырехэтажке уничтожены квартиры со второго по четвертый этажи. Из-за попадания в девятиэтажное здание возникли пожары на четвертом и пятом этажах. Также пострадало культурно-религиозное сооружение, выбиты окна в соседних зданиях и повреждены автомобили.

По данным спасателей, среди пострадавших пятеро детей.

В городе развернуты оперативные штабы. Жителям предоставляется вся необходимая помощь, коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела. Жителям поврежденных домов помогают с оформлением документов для получения компенсаций по государственной программе "Восстановление" и городского бюджета.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

