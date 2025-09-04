Российская армия атаковала Одессу дронами: загорелся пожар в складских помещениях (фото)

В ночь на 4 сентября Одесса потерпела удар российских беспилотников. В результате атаки загорелись складские помещения, также был поврежден грузовой автомобиль.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Одесской области. "Одесса: российские войска нанесли удар по городу БпЛА, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль", - говорится в официальном сообщении.

Читайте также: РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото)

Пламя удалось быстро локализовать и ликвидировать. В тушении участвовало более 40 спасателей ГСЧС, подразделение Нацгвардии и добровольцы.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, армия РФ нанесла массированный удар по Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!