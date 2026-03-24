Российская армия совершила комбинированную атаку на Украину: на Полтавщине и Запорожье есть погибшие (фото)

В ночь на 24 марта российские войска совершили комбинированную атаку на территорию Украины, применив баллистические ракеты и беспилотники. В результате ударов в Запорожье и на Полтавщине погибли и ранены.

Об этом сообщили главы ОВА Иван Федоров и Виталий Дьяковнич. На территории Полтавской общины около 3:25 зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы, также возникли пожары. Позже стало известно, что в результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения разной степени тяжести.

Читайте также: Армия РФ атаковала КАБами Глухов на Сумщине: есть погибшие (фото)

В Запорожской области вражеский дрон попал в многоэтажку. Кроме того, повреждены как жилые, так и нежилые здания. Сначала сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших, однако впоследствии количество раненых возросло до пяти.

Местные власти уточняют масштабы разрушений, а соответствующие службы продолжают ликвидацию последствий атак.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

