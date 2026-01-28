Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киевской области двое погибших, повреждены жилые дома в Одессе и в Запорожье (фото, видео)

В ночь на 28 января российские войска совершили массированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и баллистическую ракету. В результате обстрелов погибли два человека на Киевщине, в Одесской области получил повреждения православный монастырь, а также зафиксированы попадания в Запорожье и Кривом Роге. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Киевская область и столица

В Белогородской общине Бучанского района в результате атаки дрона "Герань-2" возник пожар в квартире на седьмом этаже жилого дома. По информации ГСЧС, пострадали четыре человека: женщина, двое детей 2016 и 2021 годов рождения с острой реакцией на стресс, а также мужчина, отравившийся продуктами горения.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате удара погибли мужчина и женщина. Пожар на крыше и верхнем этаже многоэтажки ликвидирован.

В Киеве работала ПВО. В Голосеевском районе обломки беспилотника упали на проезжую часть и повредили крышу многоэтажного дома. Городской голова Виталий Кличко уточнил, что возгорание на крыше нежилого здания уже ликвидировано, пострадавших нет.

Одесская область

По словам руководителя МВА Сергея Лысака, в Одессе ранения получили три человека. 21-летний мужчина с осколочным ранением был госпитализирован, еще двум пострадавшим в возрасте 67 и 80 лет помощь была оказана на месте.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в Киевском районе города дрон попал в территорию православного монастыря, вызвав пожар. Позже еще один БПЛА повредил частный жилой дом.

Кривой Рог

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о ранении 51-летней женщины и 60-летнего мужчины в результате баллистического удара по объекту инфраструктуры. Женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести, мужчине помощь была оказана на месте.

Из-за атаки произошло аварийное отключение нескольких больших котельных, а повреждения магистралей привели к отсутствию отопления примерно в 700 домах.

Запорожье

В Запорожье количество пострадавших выросло до четырех. Медики оказали помощь 38-летнему мужчине и женщинам в возрасте 88, 65 и 55 лет. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что дрон попал во двор многоэтажного дома — повреждено более 100 квартир и около 20 автомобилей, возник пожар.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

