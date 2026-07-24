Российская армия ударила баллистикой по военной выставке в Киевской области: 10 погибших, 100 раненых (фото, видео)

В результате российского ракетного удара по полигону в Киевской области, нанесенного днем 24 июля, погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту трагедии правоохранители начали два уголовных производства.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство по делу, возбужденному по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

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Кроме того, правоохранители открыли еще одно уголовное производство по части 3 статьи 367 УКУ о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что могло привести к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Руслан Кравченко подчеркнул, что военное положение не освобождает должностных лиц от ответственности за принятые решения. По его словам, следствие должно установить, кто принял решение о проведении мероприятия, кто согласовал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях войны.

Пока информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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