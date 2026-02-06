Российские дроны атаковали Запорожье: ранен, часть города без электроэнергии (фото)

В Запорожье в результате очередной атаки российских ударных беспилотников ранения получил подросток, а тысячи жителей города остались без электроэнергии. Также зафиксированы повреждения жилой застройки.

О последствиях обстрела сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, дроны врага ударили по областному центру, повлекшие разрушение домов в частном секторе. Во время атаки пострадал 14-летний парень – медики оперативно оказали ему необходимую помощь.

Глава области уточнил, что из-за ударов без электроснабжения остались около 12 тысяч потребителей. Восстановительные работы запланированы на ближайшее время, однако ремонтные бригады смогут начать их только после стабилизации ситуации в безопасности.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

