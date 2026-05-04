Россия нанесла авиационный удар по Шостке: повреждено учебное заведение и горсовет, ранены (фото)

Российские войска нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области. В результате атаки в городе Шостка повреждены административное здание, образовательное учреждение, жилые дома и автомобили. Также сообщается о пострадавших.

Об этом проинформировали городской голова Шостки Николай Нога в Facebook и ГСЧС Сумщины в Telegram. По словам мэра, удар повлек за собой разрушение помещения исполкома Шосткинского городского совета, здания внешкольного учебного заведения, шести жилых домов и нескольких легковых авто.

Он также отметил, что есть пострадавшие, однако их количество и состояние уточняются. В настоящее время на местах работают аварийно-спасательные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и проводят обследование поврежденных объектов.

