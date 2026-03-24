'Россия пытается сорвать переговоры, выдвигая нереалистичные требования', - постоянный представитель Украины при ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности заявил, что России не удалось реализовать ни одной из своих стратегических целей в войне против Украины. По его словам, Кремль пытается сорвать переговорный процесс, предъявляя заведомо неприемлемые требования.

Дипломат подчеркнул, что Россия сознательно уродует реальную ситуацию на фронте, создавая иллюзию успеха. Он подчеркнул, что Москва одновременно сталкивается с ухудшением позиций на поле боя, но продолжает демонстрировать близость к победе и капитуляции Украины. Об этом пишет " Укринформ ".

По словам Мельника, переговорная стратегия Владимира Путина базируется на манипуляциях. В частности, речь идет о преувеличении собственных шансов на победу и заявлениях о готовности к компромиссам, которые на самом деле сводятся к требованию фактической капитуляции Украины.

Он подчеркнул, что за все время полномасштабного вторжения Россия не достигла поставленных целей, и назвал эту войну "длиннейшим трехдневным блицкригом в истории". По его оценкам, за несколько лет боевых действий российские войска смогли оккупировать лишь около 9 300 квадратных километров, и при нынешних темпах им понадобились бы столетия, чтобы захватить всю территорию Украины.

Мельник также обратил внимание, что именно из-за неудач на фронте Россия пытается добиться уступок по дипломатическому пути, требуя от Украины отказаться от территорий, которые ей не удалось захватить силой. Такие ультиматумы, по его словам, фактически блокируют мирный процесс.

Отдельно дипломат отметил противоречивость позиции Москвы: она настаивает на проведении выборов в Украине, в то же время не соглашаясь на прекращение огня, которое является необходимым условием для их организации.

Он добавил, что украинские силы постепенно меняют ситуацию на фронте, в том числе освобождая территории. Параллельно Россия сталкивается с серьезными экономическими трудностями — растет дефицит бюджета, отсутствуют резервы и замедляется экономический рост, что затрудняет финансирование войны.

В завершение Мельник подчеркнул, что Украина остается преданной достижению справедливого и продолжительного мира и готова продолжать переговоры при международном посредничестве, в том числе при участии США.

