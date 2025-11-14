Стали лидерами рынка: топ самых популярных гибридов в Украине

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился более чем 3 тысячами гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 57% больше, чем в прошлом. Доля новых автомобилей среди этих регистраций составила 53%, в то время как в октябре 2024 года показатель достигал 63%.

Такие данные обнародовала ассоциация " УкрАвтопром ". Самым большим спросом среди новых гибридов пользуется Toyota RAV4 – компактный полноприводный SUV, производство которого стартовало в Японии еще в 1994 году.

ТОП-3 самых популярных новых гибридов:

Toyota RAV4 - 377 шт.

Toyota Yaris Cross - 95 шт.

Nissan Qashqai - 84 шт.

Среди подержанных импортированных гибридов лидирует Ford Escape – компактный кроссовер от концерна Ford.

ТОП-3 подержанных гибридов, ввезенных в Украину:

Ford Escape - 79 шт.

Ford Fusion US - 76 шт.

Toyota RAV4 - 66 шт.

Что говорят о гибридах специалисты

Автоэксперт Крис Пайл с платформы JustAnswer в комментарии для GoBankingRates отметил несколько моделей, считающихся одними из самых надежных. Среди них – Kia Sportage, Hyundai Sonata и Honda Accord.

Ранее специалисты также назвали четыре гибридные модели, которых лучше избегать при покупке. В этот список вошли Ford F-150 Hybrid, BMW ActiveHybrid 5, Range Rover Evoque PHEV и Hyundai Tucson Hybrid.

Последний критикуют за ненадежность двигателя и трансмиссии, а также за недостаточную эффективность тормозов.

