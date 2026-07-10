Старший брат пропал без вести: как младшему получить отсрочку

Украинское законодательство предусматривает ряд оснований получения отсрочки от мобилизации. Одно из них - семейные обстоятельства, связанные с гибелью, пленом или исчезновением без вести близкого родственника-военнослужащего.

Юристы объяснили, может ли воспользоваться таким правом неполнородный брат защитника, пропавший без вести. Об этом сообщает портал " Юристы.UA ".

Кто может получить отсрочку

Отсрочка от мобилизации предоставляется только при наличии оснований, определенных законодательством. Среди них — семейные обстоятельства, в частности статус близкого родственника погибшего военнослужащего, попавшего в плен или считающегося пропавшим без вести во время выполнения боевых задач.

Право на такую отсрочку имеют лица, относящиеся к перечню близких родственников, определенного законом.

Распространяется ли право на неполнородного брата

К юристам обратилась женщина с вопросом, может ли младший брат пропавшего без вести военнослужащего оформить отсрочку, если они имеют общую мать, но разных родителей.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что несовершеннородное братство не лишает права на отсрочку. По его словам, младший брат может воспользоваться этим основанием при подаче необходимых документов.

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Как оформить отсрочку

Юрист напомнил, что с 1 ноября 2025 военнообязанные могут подать документы для оформления отсрочки лично через любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) на территории Украины.

Для рассмотрения заявления необходимо предоставить документы, подтверждающие родственную связь с военнослужащим и его статус как без вести пропавшего.

Ранее юристы также обращали внимание, что наличие в семье другого брата или сестры, имеющих бронирование от мобилизации, не лишает права на оформление отсрочки по уходу за родителями. В частности, такая возможность предусмотрена в случаях, когда один из родителей имеет инвалидность I группы.

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