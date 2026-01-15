Точно не подведут: названы топ самых безопасных седанов

Седаны до сих пор остаются одним из самых популярных типов кузова благодаря комфорту, хорошей управляемости и высокому уровню безопасности. Хотя внедорожники предлагают больше пространства, седаны не уступают им пассивной и активной защите.

Издание Top Speed составило рейтинг 10 самых безопасных седанов, доступных на рынке в 2025-2026 годах. Каждая модель оснащена современными системами помощи водителю, большим количеством подушек безопасности и высокими оценками краш-тестов.

Вот самые яркие примеры, сочетающие безопасность, комфорт и практичность.

2025 Kia K4

Новый компактный седан Kia отличается смелым дизайном с острыми гранями и футуристическим интерьером. В стандартной комплектации полный набор систем безопасности: интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система удержания в полосе движения и многое другое. K4 получил высокие оценки безопасности и оснащения.

2025 Toyota Corolla

Легендарный компактный седан предлагает разные варианты: бензиновый или гибридный. Гибридная версия тратит до 4,5 л/100 км в городе. В каждой комплектации есть 10 подушек безопасности и пакет Toyota Safety Sense 3.0 с полным набором ассистентов: от предупреждения о столкновении до адаптивного круиз-контроля.

2025 Toyota Camry

Обновленная Camry продолжает традицию надежности и безопасности. В стандартном оснащении – расширенный набор подушек безопасности и современные системы помощи водителю. Автомобиль стабильно получает самые высокие баллы в краш-тестах и считается одним из самых безопасных седанов бизнес-класса.

2025 BMW 5 Series

Хотя новая пятерка стала менее спортивной, чем предыдущие поколения, ее уровень безопасности вырос. Стандартно установлен адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система удержания в полосе и мониторинг слепых зон. BMW 5 Series – один из лидеров по пассивной и активной защите в премиум-сегменте.

2024 Subaru Impreza

Самый безопасный компактный седан в своем классе. Полный привод, фирменная система EyeSight (адаптивный круиз, удержание в полосе, предупреждение об уходе из полосы) и сложная сеть подушек безопасности делают Impreza лидером по уровню защиты.

2025 Acura Integra

Компактный седан с турбированным двигателем и выбором между CVT и механической коробкой. Салон удобен для четырех взрослых. Безопасность снабжена полным набором подушек, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и предотвращением схождения с дороги.

2025 Honda Civic

Один из самых технологичных компактных седанов. Оснащен экономичными двигателями, удобным салоном и полным комплексом систем Honda Sensing: адаптивный круиз, удержание в полосе, автоматическое торможение и мониторинг слепых зон. Civic стабильно получает самые высокие оценки по безопасности.

2025 Mazda3

Сбалансированный компактный седан с премиальным чувством. Независимо от комплектации, Mazda3 оснащена подушками безопасности по всему салону, предупреждением о пересечении сзади дороги, мониторингом слепых зон и радарным круиз-контролем. Высокие оценки активной и пассивной безопасности.

2025 Honda Accord

Среднеразмерный седан доступен в бензиновых и гибридных версиях. Каждая комплектация оснащена пакетом Honda Sensing: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение и другие ассистенты. Accord – один из самых безопасных автомобилей в своем классе.

2025 Mercedes-Benz C-Class

Премиальный седан со стильным интерьером и турбированным двигателем. Безопасность снабжена передовыми активными и пассивными системами: адаптивный круиз, система удержания в полосе, автоматическое торможение, мониторинг слепых зон и 360-градусные камеры. C-Class стабильно лидирует по степени защиты в премиум-сегменте.

Эти седаны совмещают высокий уровень безопасности, комфорт и практичность. Если вы ищете надежный и защищенный автомобиль по умеренной цене – обратите внимание именно на них. Все модели получили самые высокие оценки в краш-тестах и оснащены современными системами активной безопасности.

