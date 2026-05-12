Турист нашел в Норвегии уникальный артефакт в возрасте 1500 лет: как выглядит (фото)

Вблизи норвежского города Санднес турист случайно наткнулся на уникальный золотой артефакт в возрасте около 1500 лет. Древнюю находку обнаружили под поваленным деревом.

Об этом сообщает Heritage Daily. Мужчина рассказал, что все произошло совершенно неожиданно. Во время прогулки он заметил небольшой холмик в земле и коснулся его палкой. Именно тогда из-под почвы сверкнул металлический предмет.

"Я увидел что-то блестящее, но сначала даже не понял, что именно нашел", - признался турист. Специалисты из Университета Ставангера установили, что речь идет о золотой детали, которая, вероятно, украшала меч высокопоставленного воина первой половины VI века. Археолог Хокон Рейерсен назвал находку чрезвычайно редкой.

По его словам, подобные артефакты встречаются крайне редко, а шансы случайно наткнуться на них — минимальны. Эксперты считают, что украшение принадлежало местному вождю или военному лидеру. Золотая фурнитура шириной около шести сантиметров крепилась к ноженам меча, который носили на поясе.

Профессор Сев Кристоферсен отметила, что изделие является одним из лучших образцов ювелирного искусства того времени. Артефакт украшен сложными филигранными орнаментами, созданными из тонких скрученных золотых нитей.

На украшении также были замечены стилизованные изображения животных — характерный элемент искусства Северной Европы периода Великого переселения народов. Исследователи предполагают, что композиция символически совмещала человеческие и животные черты. Археологи отмечают, что сам меч, к которому крепилось украшение, вероятно, был одним из самых ценных видов оружия в регионе.

В отличие от многих аналогичных церемониальных изделий это украшение имеет заметные следы активного использования. По словам Рейерсена, это свидетельствует о том, что владелец меча не только демонстрировал статус, но регулярно пользовался оружием. В Северной Европе известно лишь о 17 подобных золотых украшениях для мечей, и ни одно из них ранее не находили в регионе Ругаланн.

Исследователи предполагают, что артефакт мог быть спрятан в скальном ущелье как ритуальная жертва богам. В VI веке Скандинавия претерпевала тяжелый период климатических изменений, которые, вероятно, явились следствием масштабного вулканического извержения в 536 году.

Историки считают, что тогдашнее похолодание привело к неурожаям и голоду, а ценные вещи приносили в жертву, надеясь вернуть стабильность и благополучие. Археологи убеждены, что такие находки помогают лучше понять, как правители того времени использовали символы богатства и военной силы для укрепления своей власти.

