Украинские военные сбили российский Су-34 на Запорожском направлении

Около 4 часов утра 25 сентября украинские военные уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который наносил удары по Запорожью.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. Там подтвердили, что самолет совершал атаки с применением управляемых авиабомб.

"Сбит вражеский Су-34!" – говорится в официальном сообщении ведомства.

