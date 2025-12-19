Украинцы за границей должны срочно пройти проверку до 31 декабря: с чем связано

Украинцы, временно проживающие за границей, обязаны пройти физическую идентификацию до конца 2025 года. В противном случае пенсионные или страховые выплаты могут быть приостановлены.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Кого это касается

Процедура обязательна для:

граждан, которые находятся за пределами Украины более 183 дней в году (учитывая дни выезда и въезда);

лиц с временной защитой или статусом беженца;

тех, кто не оформил документы для постоянного проживания за границей.

Без идентификации выплаты временно остановят.

Как пройти идентификацию

Есть три удобных способа:

авторизация в личном кабинете ПФУ через "Действие.Подпись" или "Действие ID";

видеозвонок с представителем Пенсионного фонда;

отправка письма в территориальный орган ПФУ с заявлением о продлении выплат и документом, подтверждающим факт жизни.

Все процедуры следует завершить до 31 декабря 2025 года. Не откладывайте – это гарантия непрерывных выплат. Обратитесь заранее через "Действие" или ПФУ.

