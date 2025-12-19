Украинцы за границей должны срочно пройти проверку до 31 декабря: с чем связано
Украинцы, временно проживающие за границей, обязаны пройти физическую идентификацию до конца 2025 года. В противном случае пенсионные или страховые выплаты могут быть приостановлены.
Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Кого это касается
Процедура обязательна для:
- граждан, которые находятся за пределами Украины более 183 дней в году (учитывая дни выезда и въезда);
- лиц с временной защитой или статусом беженца;
- тех, кто не оформил документы для постоянного проживания за границей.
Без идентификации выплаты временно остановят.
Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа
Как пройти идентификацию
Есть три удобных способа:
- авторизация в личном кабинете ПФУ через "Действие.Подпись" или "Действие ID";
- видеозвонок с представителем Пенсионного фонда;
- отправка письма в территориальный орган ПФУ с заявлением о продлении выплат и документом, подтверждающим факт жизни.
Все процедуры следует завершить до 31 декабря 2025 года. Не откладывайте – это гарантия непрерывных выплат. Обратитесь заранее через "Действие" или ПФУ.
Также мы писали, какие медикаменты можно купить на 1000 от Зеленского.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !