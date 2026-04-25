В каких случаях штраф после розыска ТЦК автоматически аннулируется

В Украине все больше граждан сталкиваются с вопросами объявления в розыск территориальными центрами комплектования (ТЦК) и возможных штрафов. Важный нюанс состоит в том, что снятие с розыска не всегда означает автоматическую отмену финансовой ответственности — все зависит от конкретной правовой ситуации.

Об этом сообщают юристы на портале " Юристы.UA ". Специалисты объясняют: если человек снят с розыска, но при этом не было вынесено постановление об административном правонарушении, штраф фактически не применяется. В таком случае отсутствуют юридические основания для привлечения к ответственности.

В то же время юристы отмечают, что розыск и штраф — это разные правовые механизмы. Розыск означает, что лицо пыталось установить из-за нарушения правил военного учета или мобилизационного законодательства. Штраф же является отдельным видом административного взыскания и налагается только при соответствующем постановлении.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

При этом возможны ситуации, когда штраф остается в силе даже после снятия с розыска — если решение о его наложении было принято ранее.

Отдельно юристы обращают внимание на вопросы прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Если гражданин имеет оформленное бронирование или отсрочку от мобилизации, прохождение ВЛК обычно не обязательно.

Исключения возможны в случаях, когда лицо ранее признано ограниченно пригодным или если оно само инициирует прохождение медицинского осмотра.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий.

