В каком случае военного могут лишить статуса УБД

Участвующие в защите страны от российской агрессии украинские военные имеют право на статус участника боевых действий (УБД). Этот статус предоставляет широкий перечень социальных гарантий — бесплатное медицинское обслуживание, льготы на оплату коммунальных услуг, преимущества при поступлении в учебные заведения и поддержку членов семьи. В то же время, закон определяет обстоятельства, при которых такой статус может быть отменен вместе со всеми соответствующими льготами.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №203, решение о предоставлении, подтверждении или лишении статуса УБД принимают комиссии при силовых структурах — Министерстве обороны, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, ГСЧС и других. В случае возникновения спорных случаев окончательное решение принимает межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов. Об этом пишет veteran.com.ua.

Основаниями для лишения статуса участника боевых действий есть три конкретные ситуации. Во-первых, это совершение тяжкого или особо тяжкого преступления — если военный умышленно нарушил закон при выполнении служебных задач, а его вина подтверждена приговором суда. Во-вторых, представление ложных сведений — например, подделка документов или искажение информации об участии в боевых действиях или месте службы. Третье основание – добровольный отказ от статуса, когда лицо лично обращается с соответствующим заявлением.

Для принятия решения комиссия опирается на официальные документы приговор суда, материалы воинской части, справки государственных органов или письменное заявление самого военнослужащего.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

После поступления материалов комиссия имеет месяц для рассмотрения дела. В случае выявления оснований лишения статуса УБД она принимает соответствующее решение, о чем военного информируют письменно. С этого момента удостоверение теряет силу, а льготы отменяются.

Вместе со статусом военный теряет право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг, преимущества при трудоустройстве, бесплатный проезд, льготное лечение, а также социальные гарантии для семьи.

Впрочем, решение комиссии можно обжаловать в суде. Если суд установит, что лишение статуса было безосновательным, удостоверение участника боевых действий возобновляется, а льготы и выплаты возвращаются.

Напомним, мы уже писали, сколько квадратных метров может получить военнослужащий бесплатно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !