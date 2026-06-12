В Украине дешевеет популярная ягода: сколько стоит

Цены на клубнику в Украине продолжают снижаться. Сейчас производители реализуют ягоду за 80–170 грн за килограмм, что в среднем на 15% дешевле недели назад.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По словам экспертов, главной причиной удешевления стало резкое увеличение предложения клубники из местных хозяйств. В то же время, спрос на ягоду остается относительно стабильным, что создает дополнительное давление на цены.

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Участники рынка обращают внимание на проблему качества продукции. Из-за обильных осадков этого сезона доля некондиционной ягоды существенно выросла, что отрицательно повлияло на товарные характеристики клубники. В настоящее время средняя стоимость клубники в Украине примерно на 11% ниже, чем в этот же период прошлого года.

При этом операторы рынка не исключают дальнейшего снижения цен в ближайшие недели. Предложение ягоды продолжает расти, в то время как качество продукции не всегда соответствует ожиданиям покупателей, что может и дальше сдерживать спрос.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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