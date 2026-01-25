В Украине дешевеют любимые фрукты украинцев: какая цена за килограмм

Зима – традиционный сезон цитрусовых в Украине. Мандарины, апельсины и лимоны активно покупают перед праздниками, а затем спрос постепенно падает. В то же время, сезонность, колебания импорта, курс валют и логистика продолжают влиять на цены в магазинах.

Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказала эксперт по вопросам плодоовощной продукции Лилия Быстрицкая.

Перед Новым годом мандарины всегда дорожают из-за ажиотажного спроса. Во второй половине января 2026 года, как и каждый год, наблюдается ожидаемое снижение цены – спрос заметно падает.

"В феврале стоимость мандаринов среднего качества может опуститься до 35-50 грн за килограмм", - прогнозирует эксперт.

Апельсины пользуются стабильным спросом на протяжении всей зимы, в частности из-за закупок ресторанов, кафе и гостиниц (сегмент HoReCa). Именно поэтому резких скачков цен на них не прогнозируется.

"Цены останутся примерно на текущем уровне или вырастут незначительно", - отмечает Лилия Быстрицкая.

Лимоны – базовый импортный продукт, спрос на который почти не зависит от сезона. В конце зимы возможно умеренное подорожание – в пределах 10%. Это связано с традиционным сокращением предложения с основных поставщиков.

Зимой украинские запасы груш иссякают, поэтому цена зависит от импорта (преимущественно ЕС и Турция), курса валют и объемов поставок.

"До конца февраля цены на груши будут оставаться относительно стабильными. Возможны краткосрочные акции в сетях супермаркетов", – объясняет эксперт.

Украинский рынок фруктов и овощей зимой сильно зависит от импорта. Запасы летне-осеннего урожая постепенно иссякают, а затраты на хранение (электроэнергия, отопление складов) возрастают из-за энергетического кризиса. Это давит на цены и делает сезонное удорожание неизбежным.

Удорожание большинства фруктов и овощей будет продолжаться, по меньшей мере, до появления нового урожая весной 2026 года.

