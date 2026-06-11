В Украине некоторые продукты стоят дороже, чем в Германии: о чем идет речь

В Украине цены на продукты питания уже превышают стоимость аналогичных товаров в Германии. Несмотря на существенную разницу в уровне доходов населения, некоторые категории продовольствия для украинских потребителей обходятся дороже, чем для жителей одной из крупнейших экономик Европы.

Об этом свидетельствуют результаты сравнения цен в торговых сетях двух стран. Наибольшее различие наблюдается в сегменте овощей, фруктов, молочной продукции и отдельных видов мяса. Об этом пишет украинский блоггер viktor_deu.

Эксперты объясняют такую ситуацию рядом факторов. Среди основных причин – высокие затраты на логистику, удорожание энергоносителей, нехватку рабочей силы, а также последствия войны, влияющие на производство и поставку продуктов. Особенно заметен рост стоимости сезонной продукции. Из-за неблагоприятных погодных условий, весенних заморозков и сокращения урожая отдельные овощи и ягоды в Украине продаются дороже, чем в немецких супермаркетах.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Кроме того, на ценообразование влияют затраты бизнеса на электроэнергию, горючее и хранение продукции. Производители и сети вынуждены закладывать эти затраты в конечную стоимость товаров. Экономисты отмечают, что в Германии цены на продукты часто умеряются благодаря высокой конкуренции между крупными торговыми сетями, развитой логистике и масштабному производству. В Украине дополнительное давление на рынок создают военные риски и рост производственных затрат.

Тем не менее, ситуация зависит от конкретной категории товаров. Часть украинской продукции, особенно местного производства, все еще остается дешевле европейских аналогов. Однако тенденция роста цен на продовольствие сохраняется, и отдельные позиции уже стоят больше, чем в странах ЕС.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!