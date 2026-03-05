В Украине выросла цена на популярный продукт: сколько стоит

В Украине резко подорожала гречка. Основными причинами стали слабый урожай и понижение интереса аграриев к выращиванию этой культуры. Поэтому на внутреннем рынке возник дефицит, что сразу отразилось на ценах.

Об этом сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой в комментарии для Общественного. По его словам, в 2025 году Украина получила самый низкий урожай гречихи за последние 25 лет. Объемы производства сократились почти в девять раз по сравнению с предыдущими периодами. Поэтому на рынке ощущается нехватка отечественной продукции, что непосредственно влияет на ее стоимость.

В начале маркетингового года цена на гречневую крупу оставалась относительно стабильной – примерно 30 гривен за килограмм. Однако с начала 2026 г. она почти удвоилась. Если в сентябре 2025 года гречка стоила около 30 гривен, то сейчас ее цена уже превышает 50 гривен за килограмм. По словам эксперта, неурожай и дальше будет фактором дальнейшего подорожания.

Чтобы покрыть спрос на внутреннем рынке, Украине придется увеличивать импорт гречихи. При этом на ситуацию в значительной степени повлияла зависимость от поставок из России.

Громовой напомнил, что еще в 2016 году российская гречка фактически заняла значительную часть украинского рынка. Тогда более половины потребления обеспечивал импорт из России. После начала полномасштабной войны в 2022 году логистические связи были разорваны, что повлекло за собой резкий дефицит и скачок цен — тогда крупа подорожала почти до 100 гривен за килограмм.

Эксперт отмечает, что в настоящее время на мировом рынке фактически осталась только одна страна, способная экспортировать большие объемы гречихи — Россия. Даже Китай, имевший ранее значительное собственное производство, превратился в нетто-импортера. По словам Громового, в прошлом году Китай закупил у России около 250 тысяч тонн гречишного зерна, а объемы его экспорта значительно меньше импорта.

В то же время, Украина потребляет достаточно много гречки, а собственного производства недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Теоретически небольшие партии можно закупать у Польши или Казахстана, однако эти страны также выращивают культуру преимущественно для собственных нужд.

Поэтому, по словам эксперта, не исключено, что российская гречка может попадать на украинский рынок через посредников — например, под видом казахстанской. Подобная практика уже наблюдалась в период с 2016 по 2022 год, когда фактически у половины потребленной в Украине гречки было российское происхождение, но завозилась через другие страны.

Улучшить ситуацию могло бы расширение посевных площадей под гречку в Украине. Однако фермеры не спешат увеличивать производство. Основная причина – низкие закупочные цены и отсутствие государственной поддержки отрасли.

По словам Громового, анализ в текущем году показывает, что значительного роста посевов гречихи не ожидается. Многие аграрии сомневаются, что цена на культуру будет стабильно выгодной. Дополнительной проблемой стала нехватка качественных семян. В периоды стагнации рынка семенные хозяйства сокращают производство, что лишь усугубляет дефицит.

