Як вибрати безпечний дитячий табір в Україні та не потрапити на шахраїв? На що звернути увагу

Діти – це найголовніше в нашому житті, а дитяча безпека – це пріоритет. У 2023 році українці віддають перевагу міським таборам, або безпосередньо у місті, або у передмісті. В цьому є здоровий глузд, адже ситуація непередбачувана і мінлива. "Принаймні можемо швидко підскочити" – міркують батьки. Але розташування та бюджет далеко не єдині чинники, які мають грати головну роль у виборі дитячого закладу. Це приблизно 5-те питання, яке ви маєте враховувати, адже те, що ви зможете підскочити через годинку, або через 20 хвилин, аж ніяк не є гарантією безпеки вашої дитини.

Що ж має бути першим, другим і шостим, які питання є обов’язковими для обговорення, розберемо детально та прискіпливо, бо безпека дитини – пріоритет.

З чого почати вибір табору

Може з відгуків сусідів чи подружок? Ні. Не перекладайте відповідальність на інших.

Може з розташування та бюджету? Може. Це початок, але не пріоритет – пам’ятайте про це. Міський або приміський табір має також дуже багато ризиків. Добре, коли місце та заклад вже перевірені (особисто вами), а що робити тим, хто вперше? Розповімо поступово, розклавши по поличках.

Приватні та державні табори

Мабуть, це і є перше питання на яке ви маєте скласти відповідь. Рішення буде залежати і від бюджету, і від того наскільки ви готові для перевірки приватних компаній, і наскільки комфортні умови ви хочете обрати (десь 11 питання в списку).

Також ви маєте враховувати, що соціальна служба, яка ,наприклад, пропонує вам безкоштовну чи частково оплачувану путівку не несе відповідальності за умови чи безпеку в дитячому таборі.

Подивитися державні табори можна у "Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей". Та зв’язатися с закладами ви маєте самостійно.

Той самий принцип і з приватними таборами. З яких би джерел ви не дізналися про табір, зв’язатися з відповідальними особами ви маєте самостійно.

Як перевірити державні табори та оздоровчі комплекси

Обов’язок батьків – перевірити будь–який дитячий заклад в який відправляється дитина.

Перелік для перевірки дитячого закладу:

Документи. Це перше, що ви повинні прискіпливо перевірити в будь-якому випадку, щоб впевнитись, що за роботою дитячого закладу слідкують відповідні служби (санітарні, пожежна, податкова та ін.). Про перелік обов’язкових документів розповідає юрист практик, експерт з питань охорони праці Анатолій Лідньов. У разі неможливості відвідання обраного вами табору, основні документи (сертифікація, перевірка санітарною та пожежною службами тощо) і договір мають бути відправлені вам на пошту.

Укриття – друге питання після документів.

Якщо є можливість приїхати та подивитися умови в таборі, а також особисто поспілкуватися з відповідальною людиною - обов’язково це зробіть.

Запитайте про кваліфікацію працівників і обов’язково подивіться відгуки про заклад (питань, які потрібно уточнити може стати більше).

Якщо заклад має басейн, або знаходиться біля водойми, обов’язково запитайте як організаційно проводиться купання дітей. Ви маєте почути чітку сплановану відповідь (на 10 дітей на воді має бути як мінімум 2 наглядачі).

Запитайте, як організовуються дії, у разі якщо дитина захворіла чи травмувалася. Ви маєте почути чітку сплановану відповідь, яка вас задовольнить.

Як перевірити приватні дитячі заклади для відпочинку

Запам’ятайте: з точки зору закону не має різниці між державним, приватним та комунальним закладом!

Тому процедура перевірки буде незмінна. Починайте з документів. Але, як показує практика, в приватних таборах слід звернути увагу на кваліфікованість працівників. Випадки, коли за дітьми слідкують студенти, які вирішили підробити не рідкість і добре, якщо людина отримала інструктаж безпеки (підтверджено документально).

Впевнитись, що за вашою дитиною буде спостерігати підготовлена людина (має підтверджений досвід; знає, що робити у критичних ситуаціях; вміє спілкуватися та організовувати велику кількість дітей, чітко відповідає на поставлені вами питання) – ваш обов’язок.

Укриття – обов’язкове питання.

Ви повинні мати номер телефону безпосередньо вожатого загону, у якому знаходиться ваша дитина, а вожатий має мати контактні номери батьків.

Що має вас насторожити

Вам не надано документів, які потрібні для сертифікації дитячого закладу.

Для зарахування в табір потрібна тільки електронна заявка без підписання договору. Або договір складається умовно з одного папірця, який немає юридичної сили (печатка, підписи обох сторін тощо).

Немає ніякого підтвердження кваліфікації працівників.

В таборі немає чіткої програми (прописаної).

Відгуків про заклад не існує.

Вам не дають чітких відповідей на запитання.

Заклад не має медсестри.

Вам не надали прямого контактного номера, посилаючись на те, що ваш номер в них є.

Дитячі табори в іншому регіоні країни

Звісно хочеться, щоб дитина відпочила серед чистої природи, якомога від тривог. Тому при виборі далеко розташованих таборів, перемагає Закарпаття, Прикарпаття, та природні зони в середмісті великих міст (відносно безпечних). В цьому випадку спектр ваших питань до табору має бути максимально розширеним та прискіпливим.

Всі документи, посилання на житлові умови, харчування, документи кваліфікації працівників, прописані заходи безпеки – мають бути надані електронною поштою). Не соромтеся ставити питання та чекати на них чітку відповідь.

В Україні у 2023 році відновили свою діяльність 900 дитячих таборів. Робіть свій вибір уважно та не нехтуйте перевіркою правил безпеки.