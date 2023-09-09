Як вибрати безпечний дитячий табір в Україні та не потрапити на шахраїв? На що звернути увагу
Діти – це найголовніше в нашому житті, а дитяча безпека – це пріоритет. У 2023 році українці віддають перевагу міським таборам, або безпосередньо у місті, або у передмісті. В цьому є здоровий глузд, адже ситуація непередбачувана і мінлива. "Принаймні можемо швидко підскочити" – міркують батьки. Але розташування та бюджет далеко не єдині чинники, які мають грати головну роль у виборі дитячого закладу. Це приблизно 5-те питання, яке ви маєте враховувати, адже те, що ви зможете підскочити через годинку, або через 20 хвилин, аж ніяк не є гарантією безпеки вашої дитини.
Що ж має бути першим, другим і шостим, які питання є обов’язковими для обговорення, розберемо детально та прискіпливо, бо безпека дитини – пріоритет.
З чого почати вибір табору
Може з відгуків сусідів чи подружок? Ні. Не перекладайте відповідальність на інших.
Може з розташування та бюджету? Може. Це початок, але не пріоритет – пам’ятайте про це. Міський або приміський табір має також дуже багато ризиків. Добре, коли місце та заклад вже перевірені (особисто вами), а що робити тим, хто вперше? Розповімо поступово, розклавши по поличках.
Приватні та державні табори
Мабуть, це і є перше питання на яке ви маєте скласти відповідь. Рішення буде залежати і від бюджету, і від того наскільки ви готові для перевірки приватних компаній, і наскільки комфортні умови ви хочете обрати (десь 11 питання в списку).
Також ви маєте враховувати, що соціальна служба, яка ,наприклад, пропонує вам безкоштовну чи частково оплачувану путівку не несе відповідальності за умови чи безпеку в дитячому таборі.
Подивитися державні табори можна у "Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей". Та зв’язатися с закладами ви маєте самостійно.
Той самий принцип і з приватними таборами. З яких би джерел ви не дізналися про табір, зв’язатися з відповідальними особами ви маєте самостійно.
Як перевірити державні табори та оздоровчі комплекси
Обов’язок батьків – перевірити будь–який дитячий заклад в який відправляється дитина.
Перелік для перевірки дитячого закладу:
- Документи. Це перше, що ви повинні прискіпливо перевірити в будь-якому випадку, щоб впевнитись, що за роботою дитячого закладу слідкують відповідні служби (санітарні, пожежна, податкова та ін.). Про перелік обов’язкових документів розповідає юрист практик, експерт з питань охорони праці Анатолій Лідньов. У разі неможливості відвідання обраного вами табору, основні документи (сертифікація, перевірка санітарною та пожежною службами тощо) і договір мають бути відправлені вам на пошту.
- Укриття – друге питання після документів.
- Якщо є можливість приїхати та подивитися умови в таборі, а також особисто поспілкуватися з відповідальною людиною - обов’язково це зробіть.
- Запитайте про кваліфікацію працівників і обов’язково подивіться відгуки про заклад (питань, які потрібно уточнити може стати більше).
- Якщо заклад має басейн, або знаходиться біля водойми, обов’язково запитайте як організаційно проводиться купання дітей. Ви маєте почути чітку сплановану відповідь (на 10 дітей на воді має бути як мінімум 2 наглядачі).
- Запитайте, як організовуються дії, у разі якщо дитина захворіла чи травмувалася. Ви маєте почути чітку сплановану відповідь, яка вас задовольнить.
Як перевірити приватні дитячі заклади для відпочинку
Запам’ятайте: з точки зору закону не має різниці між державним, приватним та комунальним закладом!
Тому процедура перевірки буде незмінна. Починайте з документів. Але, як показує практика, в приватних таборах слід звернути увагу на кваліфікованість працівників. Випадки, коли за дітьми слідкують студенти, які вирішили підробити не рідкість і добре, якщо людина отримала інструктаж безпеки (підтверджено документально).
- Впевнитись, що за вашою дитиною буде спостерігати підготовлена людина (має підтверджений досвід; знає, що робити у критичних ситуаціях; вміє спілкуватися та організовувати велику кількість дітей, чітко відповідає на поставлені вами питання) – ваш обов’язок.
- Укриття – обов’язкове питання.
- Ви повинні мати номер телефону безпосередньо вожатого загону, у якому знаходиться ваша дитина, а вожатий має мати контактні номери батьків.
Що має вас насторожити
- Вам не надано документів, які потрібні для сертифікації дитячого закладу.
- Для зарахування в табір потрібна тільки електронна заявка без підписання договору. Або договір складається умовно з одного папірця, який немає юридичної сили (печатка, підписи обох сторін тощо).
- Немає ніякого підтвердження кваліфікації працівників.
- В таборі немає чіткої програми (прописаної).
- Відгуків про заклад не існує.
- Вам не дають чітких відповідей на запитання.
- Заклад не має медсестри.
- Вам не надали прямого контактного номера, посилаючись на те, що ваш номер в них є.
Дитячі табори в іншому регіоні країни
Звісно хочеться, щоб дитина відпочила серед чистої природи, якомога від тривог. Тому при виборі далеко розташованих таборів, перемагає Закарпаття, Прикарпаття, та природні зони в середмісті великих міст (відносно безпечних). В цьому випадку спектр ваших питань до табору має бути максимально розширеним та прискіпливим.
Всі документи, посилання на житлові умови, харчування, документи кваліфікації працівників, прописані заходи безпеки – мають бути надані електронною поштою). Не соромтеся ставити питання та чекати на них чітку відповідь.
В Україні у 2023 році відновили свою діяльність 900 дитячих таборів. Робіть свій вибір уважно та не нехтуйте перевіркою правил безпеки.