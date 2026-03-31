Як зробити 'золоті' крашанки до Великодня

Підготовка до Великодня ще не набрала повного оберту, проте господині вже активно шукають цікаві способи фарбування крашанок і вдалі рецепти пасок. Результат виглядає розкішно, хоча сам процес досить простий.

Кондитерка Наталія Легка запропонувала незвичайний варіант декору, який дозволяє отримати ефектні рожево-золоті яйця. За її словами, для цього потрібні лише буряк і золота поталь.

Інгредієнти (на 7–8 яєць):

буряк — 3 шт.

оцет 9% — 2 ст. л.

поталь або сусальне золото — по 1 листочку на яйце

Як приготувати:

Спершу яйця відварюють до готовності, додавши у воду трохи солі. Після цього їх заливають холодною водою та залишають до повного охолодження.

Тим часом буряк натирають на дрібній тертці, додають оцет і добре перемішують. У цю масу кладуть яйця, повністю покриваючи їх з усіх боків, і залишають приблизно на 20 хвилин, щоб отримати насичений відтінок.

Потім яйця обережно витирають насухо. Для створення золотого ефекту долоню змащують яєчним білком, прикладають лист поталі або сусального золота і легкими рухами переносять його на поверхню яйця. Так утворюється стильний і святковий декор із "вау-ефектом".

