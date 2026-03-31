ukr
русский
Соціум

Як зробити "золоті" крашанки до Великодня

Ціхоцька Марія

Результат виглядає розкішно, хоча сам процес досить простий

Підготовка до Великодня ще не набрала повного оберту, проте господині вже активно шукають цікаві способи фарбування крашанок і вдалі рецепти пасок. Результат виглядає розкішно, хоча сам процес досить простий.

Кондитерка Наталія Легка запропонувала незвичайний варіант декору, який дозволяє отримати ефектні рожево-золоті яйця. За її словами, для цього потрібні лише буряк і золота поталь. 

Інгредієнти (на 7–8 яєць):

  • буряк — 3 шт.
  • оцет 9% — 2 ст. л.
  • поталь або сусальне золото — по 1 листочку на яйце

Як приготувати:

Спершу яйця відварюють до готовності, додавши у воду трохи солі. Після цього їх заливають холодною водою та залишають до повного охолодження.

Тим часом буряк натирають на дрібній тертці, додають оцет і добре перемішують. У цю масу кладуть яйця, повністю покриваючи їх з усіх боків, і залишають приблизно на 20 хвилин, щоб отримати насичений відтінок.

Потім яйця обережно витирають насухо. Для створення золотого ефекту долоню змащують яєчним білком, прикладають лист поталі або сусального золота і легкими рухами переносять його на поверхню яйця. Так утворюється стильний і святковий декор із "вау-ефектом".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

