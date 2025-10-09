Названо тариф на газ за жовтень: скільки українці платитимуть за кубометр

В Україні компанії-постачальники оприлюднили оновлені тарифи на газ. Річні базові плани залишилися без змін, тоді як місячна ринкова вартість палива піднялася і перевищила 26 грн за кубометр.

Як повідомляє "ГазПравда", на ринку постачання природного газу для побутових споживачів наразі діє дев’ять компаній. П’ять із них надають можливість обрати як річні, так і місячні (ринкові) тарифи. У жовтні ціна за кубометр газу варіюється від 8,46 до 26,4 грн.

Читайте також: В Україні назріває підвищення тарифів на воду: яку ціну за кубометр можуть встановити

Водночас річні тарифи на газ в різних постачальників коливається від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Варто зазначити, що саме річні тарифи вважаються базовими в Україні.

Слід зауважити, що понад 98% побутових споживачів – це клієнти Газопостачальної компанії "Нафтогаз України", яка пропонує ціну 7,96 грн за куб. м. Цей тариф залишається чинним до 30 квітня 2026 року включно.

Нагадаємо, раніше українцям озвучили тариф на світло з 1 жовтня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!