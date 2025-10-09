Названы тарифы на газ за октябрь: сколько украинцы будут платить за кубометр

В Украине компании-поставщики обнародовали обновленные тарифы на газ. Годовые базовые планы остались без изменений, тогда как месячная рыночная стоимость топлива поднялась и превысила 26 грн за кубометр.

Как сообщает "ГазПравда", на рынке поставки природного газа для бытовых потребителей в настоящее время действует девять компаний. Пять из них предоставляют возможность выбрать как годовые, так и месячные (рыночные) тарифы. В октябре цена за кубометр газа варьируется от 8,46 до 26,4 грн.

В то же время годовые тарифы на газ у разных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Следует отметить, что именно годовые тарифы считаются базовыми в Украине.

Следует отметить, что более 98% бытовых потребителей – это клиенты Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины", предлагающей цену 7,96 грн за куб. м. Этот тариф остается в силе до 30 апреля 2026 года включительно.

Напомним, ранее украинцам озвучили тариф на свет с 1 октября.

