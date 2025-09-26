Сухо та прохолодно, подекуди заморозки: погода в Україні на 27 вересня

У суботу, 27 вересня, в Україні збережеться вплив антициклону, тож очікується сонячна та малохмарна погода без опадів на всій території країни. Найпрохолодніше вночі буде в центральних областях, де температура може знижуватися до +2 градусів. Вдень повітря прогріється найбільше на півдні — до +19 градусів.

Про це повыдомляє Укргідрометцентр. У західних регіонах синоптики прогнозують від +3…+5 градусів уночі до +13…+15 вдень. На півночі температура коливатиметься від +3…+5 уночі до +14…+16 удень. У центрі — від +3…+5 уночі до +14…+17 вдень, місцями можливі короткочасні дощі.

Південні області матимуть найтепліші показники: від +7…+8 градусів уночі до +16…+18 удень. На сході буде трохи прохолодніше — від +3…+5 уночі до +15…+17 удень.

У Криму прогнозується малохмарна та суха погода, нічна температура становитиме +7…+9 градусів, а денна — +15…+17.

