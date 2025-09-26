Сухо и прохладно, иногда заморозки: погода в Украине на 27 сентября

В субботу, 27 сентября, в Украине сохранится влияние антициклона, так что ожидается солнечная и малооблачная погода без осадков на всей территории страны. Прохладнее всего ночью будет в центральных областях, где температура может снижаться до +2 градусов. Днем воздух прогреется больше всего на юге - до +19 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западных регионах синоптики прогнозируют от +3...+5 градусов ночью до +13...+15 днем. На севере температура будет колебаться от +3...+5 ночью до +14...+16 днем. В центре – от +3…+5 ночью до +14…+17 днем, местами возможны кратковременные дожди.

Южные области будут иметь самые теплые показатели: от +7…+8 градусов ночью до +16…+18 днем. На востоке будет немного прохладнее – от +3…+5 ночью до +15…+17 днем.

В Крыму прогнозируется малооблачная и сухая погода, ночная температура будет +7…+9 градусов, а дневная — +15…+17.

