Армія рф вдарила дроном по житловому будинку на Сумщині: загинула сімʼя з маленькими дітьми (фото)

У ніч на 30 вересня російський безпілотник влучив у житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Унаслідок удару загинула ціла родина — двоє дорослих і двоє малолітніх дітей.

Про трагедію повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, дім, по якому вдарили окупанти, належав подружжю з двома синами. Рятувальники витягли з-під завалів тіла 35-річного чоловіка, його 26-річної дружини та їхніх дітей віком 6 і 4 роки.

Григоров наголосив, що шансів урятуватися в родини не було.

