Як пофарбувати яйця у бузковий колір: простий спосіб, який повторить кожен
Напередодні Великодня все більше українців відмовляються від штучних барвників і обирають натуральні способи фарбування яєць. Один із найтрендовіших і найефектніших варіантів цього року — ніжний блакитно-бузковий відтінок, який легко отримати вдома без жодної хімії.
Головний секрет — звичайний синій тайський чай анчан (квітки клиторії трилистої). Він дає природний, глибокий і дуже красивий колір. Про це пише radiotrek.
Що потрібно для фарбування
- 10–12 сухих квіток чаю анчан
- 1 столова ложка оцту
- кілька крапель лимонного соку
- варені яйця (бажано білого кольору)
Чай анчан легко знайти в інтернет-магазинах. Упаковки вартістю 150–200 грн вистачить на кілька свят.
Як пофарбувати яйця
- Заваріть чай: залийте квітки гарячою водою і дайте добре настоятися. Чим довше настоюється — тим насиченіший буде колір.
- Додайте оцет — він допомагає барвнику краще закріпитися на шкаралупі.
- Занурте варені яйця в розчин так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
- Чекайте:
- 2–3 години — ніжний блакитний відтінок
- цілу ніч — насичений синій колір
Як отримати модний бузковий відтінок
Саме тут починається магія. Додайте в готовий синій розчин кілька крапель лимонного соку. Кислота миттєво змінює колір:
- синій → фіолетовий
- фіолетовий → ніжно-бузковий
Кількістю лимонного соку ви можете "налаштовувати" відтінок під свій смак — від легкого лавандового до глибокого бузкового.
Фінальний штрих
Після фарбування промийте яйця холодною водою, дайте повністю висохнути і, за бажанням, натріть невеликою кількістю рослинної олії — це додасть красивого натурального блиску.
Блакитно-бузкові яйця цього року точно стануть головною окрасою великоднього столу. Мінімум витрат, максимум ефекту і абсолютна натуральність — саме те, чого хочуть сучасні господині.
