Як пофарбувати яйця у бузковий колір: простий спосіб, який повторить кожен

Напередодні Великодня все більше українців відмовляються від штучних барвників і обирають натуральні способи фарбування яєць. Один із найтрендовіших і найефектніших варіантів цього року — ніжний блакитно-бузковий відтінок, який легко отримати вдома без жодної хімії.

Головний секрет — звичайний синій тайський чай анчан (квітки клиторії трилистої). Він дає природний, глибокий і дуже красивий колір. Про це пише radiotrek.

Що потрібно для фарбування

10–12 сухих квіток чаю анчан

1 столова ложка оцту

кілька крапель лимонного соку

варені яйця (бажано білого кольору)

Чай анчан легко знайти в інтернет-магазинах. Упаковки вартістю 150–200 грн вистачить на кілька свят.

Як пофарбувати яйця

Заваріть чай: залийте квітки гарячою водою і дайте добре настоятися. Чим довше настоюється — тим насиченіший буде колір. Додайте оцет — він допомагає барвнику краще закріпитися на шкаралупі. Занурте варені яйця в розчин так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Чекайте: 2–3 години — ніжний блакитний відтінок

цілу ніч — насичений синій колір

Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Як отримати модний бузковий відтінок

Саме тут починається магія. Додайте в готовий синій розчин кілька крапель лимонного соку. Кислота миттєво змінює колір:

синій → фіолетовий

фіолетовий → ніжно-бузковий

Кількістю лимонного соку ви можете "налаштовувати" відтінок під свій смак — від легкого лавандового до глибокого бузкового.

Фінальний штрих

Після фарбування промийте яйця холодною водою, дайте повністю висохнути і, за бажанням, натріть невеликою кількістю рослинної олії — це додасть красивого натурального блиску.

Блакитно-бузкові яйця цього року точно стануть головною окрасою великоднього столу. Мінімум витрат, максимум ефекту і абсолютна натуральність — саме те, чого хочуть сучасні господині.

Раніше ми вже писали, який овоч допоможе пофарбувати крашанки на Великдень.

