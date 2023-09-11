Як українською 'потерять дар речи' та 'выпучить глаза': відеоурок Авраменка

Сталі російські вирази "потерять дар речи" та "выпучить глаза" мають власну інтерпретацію в українській мові. І вони не перекладаються дослівно, як "втратити мову" й "витріщити очі".

Як правильно сказати українською "потерять дар речи" та "выпучить глаза", пояснив вчитель та мовознавець Олександр Авраменко у черговому відеоуроці.

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Він наголосив: "Потерять дар речи" – коли щось вразило, шокувало так, що не можеш говорити. Дуже просто, одним словом – "заціпило".

Що стосується вислову "выпучить глаза", Авраменко сказав, що українською це "вирячити очі". А "пучеглазый" – це "витрішкуватий".

"Дуже опуклі, випнуті з орбіт очі називають витрішкуватими. Між іншим, слово з таким самим коренем закарбоване і в фразеологізмі "витрішки продавати", що означає нічого не робити, дивитися, роздивлятися навкруги", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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