Хто має право на базову соцдопомогу та як її оформити

Три місяці тому в Україні стартував пілотний проєкт із новою базовою соціальною допомогою. Він показав позитивні результати, тож із 1 жовтня програму поширили на ширше коло малозабезпечених сімей.

Частину попередніх виплат об’єднали в одну, однак разом із перевагами з’явилися й певні обмеження. Про це повідомляє "На Пенсії". Суть програми полягає в тому, що замість кількох видів держвиплат сім’я отримує одну базову допомогу або доплату до пенсії. Її розмір визначають за формулою: базова величина (залежно від кількості членів родини) мінус середньомісячний дохід сім’ї за останні три місяці. Деякі соціальні виплати при цьому не враховуються.

Базова величина становить 4 500 грн на людину, але застосовують коефіцієнти:

100% (тобто 4 500 грн) отримують заявник, діти до 18 років і люди з інвалідністю І–ІІ групи;

70% (3 150 грн) — інші члени сім’ї.

Для пенсіонерів із недостатнім трудовим стажем діють особливі правила. Через шість місяців програму планують переглянути, і тоді сума може змінитися або виплату скасують, якщо дохід зросте.

Наприклад, мати-одиначка з двома дітьми при доході 8 000 грн може розраховувати на 5 500 грн допомоги, але з урахуванням попередніх виплат реальний приріст складе 3 333 грн. Натомість подружжя пенсіонерів із загальним доходом 10 000 грн не отримає додаткових грошей, бо їхній дохід перевищує базову величину.

Багатодітна сім’я без доходів може претендувати на понад 21 тис. грн, тоді як самотня пенсіонерка з малим стажем отримає лише близько 400 грн доплати до пенсії. Водночас сім’я, яка доглядає за інвалідом ІІІ групи, може навіть втратити частину коштів, якщо нова допомога виявиться меншою за вже призначені виплати.

