Пільговий проїзд для пенсіонерів: за який транспорт доведеться платити у червні

Більшість українців пенсійного віку знає, що після 60 років можна користуватися правом безплатного проїзду в громадському транспорті. Зазвичай для цього достатньо пред’явити пенсійне посвідчення водієві або контролеру.

Водночас ця пільга діє не на всі види транспорту, і в окремих випадках пенсіонерам все ж доводиться оплачувати поїздки. Про це повідомляє редакція "Новини.LIVE".

Де пенсіонери можуть їхати безплатно

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №354, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті. Йдеться про трамваї, автобуси, тролейбуси, а також приміські електрички.

У містах, де запроваджено електронний облік поїздок, одного пенсійного посвідчення може бути недостатньо. У таких випадках необхідно мати спеціальну транспортну картку та обов’язково реєструвати поїздку через валідатор. При цьому сама поїздка залишається безплатною, однак система фіксує факт користування транспортом.

У різних містах діють власні системи: у Львові — "ЛеоКарт", у Києві — "Картка киянина", у Вінниці — "Картка вінничанина". Крім того, в окремих громадах можуть встановлюватися обмеження щодо кількості безплатних поїздок.

Пенсіонерам також важливо постійно мати при собі документ, що підтверджує право на пільгу. За його відсутності водій або контролер має право вимагати оплату проїзду, а в окремих випадках — накласти штраф. Як підтвердження статусу може використовуватися як паперове посвідчення, так і електронний документ у застосунку "Дія".

Де за проїзд доведеться платити

Разом із тим існують види транспорту, де пільга для пенсіонерів не діє. Зокрема, безоплатний проїзд не поширюється на метро. У Києві, Харкові та Дніпрі пенсіонери повинні оплачувати поїздки в підземці. Виняток у столиці становлять лише власники "Картки киянина", які можуть користуватися метро на пільгових умовах.

Також пенсіонери оплачують міжміські автобуси та залізничні поїздки — у цих випадках потрібно купувати стандартні квитки. Пільги можуть надаватися лише окремим категоріям громадян, зокрема учасникам бойових дій.

Що стосується маршрутних таксі, то тут правила відрізняються залежно від міста. Оскільки більшість маршруток перебувають у приватній власності, умови перевезень визначаються місцевою владою або перевізниками. У деяких населених пунктах пільг немає взагалі, а в інших можуть діяти обмеження, наприклад безплатний проїзд лише для певної кількості пасажирів-пенсіонерів одночасно.

