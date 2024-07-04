Мобілізація в Україні: чи можна уникнути призову після сплати штрафу

Якщо військовозобов’язаний отримав штраф за неявку до ТЦК або відсутність облікових даних і сплатив його – це не звільняє особу від служби в армії.

Про це повідомила адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь у коментарі для "РБК-Україна".

"Сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби", – підкреслила юристка.

Згідно з її словами, сплата штрафу є лише "виконанням обов’язку за порушення" – неявку за повісткою у встановлену дату.

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"Будь-яка наступна повістка та неявка в цю дату буде новим порушенням", – наголосила Кісь.

Вона пояснила, що не існує обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури – направлення повістки поштою – штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", – припустила адвокатка.

Вона також зауважила, що ТЦК не заборонено надсилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу – штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий", – резюмувала Кісь.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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