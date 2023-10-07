Не ходіть в Африку лякати звірів: Вчені виявили істоту, що викликає жах у тварин більше, ніж леви

З їхніми гострими лапами, орудованими брижучою масою чистих м’язів, гострими очима, спритними рефлексами та нищівними іклами щелепами, леви, безперечно, не є хижаком, з яким більшість тварин мають бажання возитися. Особливо з огляду на те, що вони також мають кмітливість полювати зграєю.

На думку біолога Майкла Клінчі з Західного університету в Канаді, леви – найбільший хижак на планеті, який групово полює на землю, і тому має бути найстрашнішим. Про це пише Sciense Alert.

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Але в понад 10 000 записів дикої природи в африканській савані 95 відсотків спостережуваних видів реагували з набагато більшим жахом на звуки зовсім іншого звіра. Ця тварина технічно навіть не є верхівковим хижаком. Це ми – люди.

Клінчі зауважує, "страх перед людьми є вкоріненим і повсюдним". Він додає, "є думка, що тварини звикнуть до людей, якщо на них не полювати. Але ми показали, що це не так".

Під час експериментів еколог Західного університету Ліана Занетт і її колеги відтворювали серію вокалізацій і звуків тваринам у водоймах у національному парку Великого Крюгера в Південній Африці та записували їхню реакцію.

Ця заповідна територія є домом для найбільшої у світі популяції левів (Panthera leo), тому інші ссавці добре усвідомлюють небезпеку, яку становлять ці м’ясоїдні тварини.

Дослідники транслювали звуки людських розмов місцевими мовами, включаючи тсонга, північну сото, англійську та африкаанс, а також звуки людського полювання, включаючи гавкіт собак і постріли. Вони також відтворювали звуки спілкування левів між собою.

Клінчі пояснює, "ключовим є те, що під час голосування левів вони гарчать і гарчать, так би мовити, у "розмові", а не ревуть один на одного. Таким чином вокалізація лева прямо порівнюється з голосом людей, які розмовляють".

Однак не всі піддослідні оцінили зусилля дослідників. Занетт пригадує, "Одного разу вночі запис із левом настільки розлютив цього слона, що він кинувся й просто розтрощив усе".

Майже всі 19 видів ссавців, які спостерігалися під час експериментів, мали вдвічі більшу ймовірність покинути водойму, коли почули людську розмову, ніж леви чи навіть звуки полювання. Ссавці включають носорогів, слонів, жирафів, леопардів, гієн, зебр і бородавочників, деякі з яких можуть становити небезпеку самі по собі.

Але страх перед цими істотами рідко заважає нам вирішити їхню долю. Від знищення величезних мамонтів до догляду за найнебезпечнішим сучасним динозавром, ми впораємося з будь-яким завданням.

Будучи найбільш смертоносною твариною на планеті та головним рушієм еволюції, люди, на жаль, заслужили кожне серцебиття жаху, яке ми вселяємо в інших.

Згідно з командою дослідників, "саме чути людські голоси викликало найбільший страх, це свідчить про те, що дика природа визнає людей справжньою небезпекою, тоді як пов’язані з цим порушення, такі як гавкіт собак, є лише меншими показниками".

З урахуванням нашої всюдисущості, втеча від нас буде лише тимчасовою ситуацією, а це означає, що страхи цих ссавців, на жаль, продовжуватимуть викликати.

Це не дуже добре для популяцій багатьох видів савани, включаючи жирафів, які вже скорочуються. Як показало попереднє дослідження команди, лише триваючий страх може зменшити популяцію тварин-хищників протягом багатьох поколінь.

Але біологи, які займаються охороною природи, можуть використати ці знання і для допомоги цим видам. Відтворюючи людські розмови в районах відомого браконьєрства в Південній Африці, вони сподіваються вберегти зникаючих південних білих носорогів.

Занетт висловлює свою думку, "Я думаю, що поширеність страху серед ссавців у савані є справжнім свідченням впливу людини на навколишнє середовище". Вона додає, "Не лише через втрату середовища існування, зміну клімату та вимирання видів, що є важливими речами. Але просто те, що ми там на цьому ландшафті, є достатнім сигналом про небезпеку, на який вони дуже сильно реагують. Вони до смерті налякані людей, набагато більше ніж будь-який інший хижак".

Нагадаємо, в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом у річці Луангва.

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