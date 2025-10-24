Очікується магнітна буря 3 рівня: прогноз на 25 жовтня

Кінець жовтня пройде без значних магнітних бур, хоча незначні коливання магнітного поля все ж прогнозуються. У період із 24 по 27 жовтня серйозних геомагнітних збурень не очікується, проте люди, чутливі до змін погоди та сонячної активності, можуть відчути легкий дискомфорт.

Фахівці зазначають, що 24 жовтня магнітна ситуація залишатиметься спокійною — К-індекс становитиме 2–3. Наступного дня, 25 жовтня, можливі невеликі коливання до рівня 4, які можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У неділю, 26 жовтня, геомагнітне поле знову стабілізується, К-індекс коливатиметься в межах 2–3, тож день буде сприятливим для відпочинку. Магнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потужні потоки сонячного вітру, які надходять після спалахів на Сонці. Її силу вимірюють за К-індексом (від 0 до 9) або шкалою від G1 до G5. Слабкі бурі рівня G1–G2 можуть спричиняти незначні збої у навігації, зв’язку чи електромережах, але нинішній період залишається відносно спокійним.

Під час навіть помірних коливань магнітного поля метеочутливі люди можуть скаржитися на головний біль, втому, запаморочення, коливання тиску, дратівливість чи безсоння. Найуразливішими є люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, хронічними хворобами, а також літні люди.

Медики радять у такі дні приділяти більше уваги відпочинку, спати не менше семи годин, вживати достатню кількість води, уникати стресів, обмежити каву та алкоголь, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

За попередніми прогнозами NOAA, наприкінці жовтня, після 28 числа, очікується зростання сонячної активності через появу нових плям на Сонці. Це може призвести до появи бур рівня G1–G2 на початку листопада.

