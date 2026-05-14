Можете втратити стаж: які документи підлягають оцифруванню крім трудової книжки
В Україні процес оцифрування трудових книжок триватиме до 10 червня 2026 року. Водночас фахівці наголошують, що переводити в електронний формат варто не лише трудові книжки, а й інші документи, пов’язані зі страховим стажем.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета".
Чому важливо оцифрувати документи
У Пенсійному фонді нагадують, що автоматичний електронний облік страхового стажу в Україні ведеться лише з 1 січня 2004 року. Інформацію про трудову діяльність до цього періоду підтверджують паперові документи — трудова книжка, архівні довідки та інші підтвердження стажу.
У разі втрати таких документів людині доведеться відновлювати дані через архіви або навіть звертатися до суду та шукати свідків. В окремих випадках підтвердити стаж може бути складно або взагалі неможливо, через що частину років роботи не зарахують.
Саме тому українцям радять завчасно перевести важливі документи в електронний формат.
Які документи рекомендують оцифрувати
Окрім трудової книжки, фахівці рекомендують завантажити до електронних реєстрів:
- дипломи та інші документи про освіту;
- військовий квиток;
- свідоцтва про народження дітей;
- довідки про догляд за дитиною;
- посвідчення про державні нагороди;
- інші документи, які підтверджують страховий стаж.
Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ
Чи можуть змінити строки оцифрування
Наразі офіційним кінцевим терміном для переведення трудових книжок у цифровий формат залишається 10 червня 2026 року.
Втім, у парламентському комітеті з питань соціальної політики вже розглядають можливість продовження цього строку.
Необхідність такого рішення пояснюють тим, що значна частина громадян не може вчасно пройти процедуру через об’єктивні причини. Насамперед це стосується:
- військовослужбовців;
- жителів тимчасово окупованих територій та зон бойових дій;
- українців, які перебувають за кордоном.
Нагадаємо, ми вже писали, якою буде пенсія при стажі у 37 років.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!