Російська армія атакувала турецьке судно в Одесі: виникла пожежа, двоє поранених (фото)

Вночі 29 травня російські війська атакували турецьке вантажне судно, яке виходило з порту Одеської області та прямувало до Туреччини. Внаслідок удару безпілотником на борту спалахнула пожежа, є постраждалі.

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ. За даними українських військових, ворог застосував БпЛА для атаки на суховантаж ANT, який ходить під прапором Вануату та належить турецькому судновласнику. Судно перевозило вантаж і в момент удару перебувало на маршруті з Одещини до Туреччини.

Читайте також: Росія атакувала Одесу: пошкоджено житлові будинки, двоє загиблих та 15 поранених (фото, відео)

Унаслідок влучання дрона в надбудову корабля виникла пожежа. Двоє членів екіпажу отримали поранення. Їх оперативно евакуювали катери ВМС України та доправили до медичного закладу.

Пожежу на судні вдалося швидко локалізувати.

Нагадаємо, армія рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київщину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!