США на Радбезі ООН закликали рф припинити удари по Україні

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс різко засудила масштабні російські атаки на Київ, назвавши їх "непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією". Вона також підкреслила, що удари по цивільній інфраструктурі є "неприпустимими та огидними", і закликала до негайного припинення вогню.

Про це Брюс заявила під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє "Укрінформ". За її словами, внаслідок останніх атак РФ, зокрема із застосуванням балістичних ракет "Орєшник", загинули мирні жителі, а понад сотня людей отримали поранення.

Теммі Брюс наголосила, що російські удари призвели до руйнувань житлових будинків, музеїв, об’єктів громадського транспорту та іншої цивільної інфраструктури.

Представниця США застерегла Росію від подальших систематичних атак на Київ, зазначивши, що вони лише збільшують кількість жертв і віддаляють перспективу мирного врегулювання.

Окремо Брюс висловила серйозне занепокоєння через порушення Росією міжнародних зобов’язань щодо захисту дипломатичних установ і персоналу. "Ми чітко нагадуємо Росії про її юридичні зобов’язання", — підкреслила вона, додавши, що дипломатія та переговори залишаються єдиним шляхом до досягнення тривалого миру.

Також США вкотре закликали до негайного і всеосяжного припинення вогню як необхідного кроку для завершення війни шляхом переговорів. За словами Брюс, альтернативою є подальше неконтрольоване загострення насильства, що є неприйнятним. Вона додала, що Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у разі реальної готовності сторін до мирного процесу.

