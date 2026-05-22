США скерують до Польщі додаткові 5 000 військовослужбовців', — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про намір додатково розмістити американський військовий контингент у Польщі. За його словами, Вашингтон направить до країни ще 5 тисяч військовослужбовців.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social. Трамп зазначив, що рішення пов’язане з нещодавнім обранням президентом Польщі Кароля Навроцького, якого він публічно підтримував, а також із позитивними двосторонніми відносинами між країнами.

"З огляду на успішне обрання на посаду президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, а також наші добрі відносини, я радий повідомити, що Сполучені Штати скерують до Польщі додаткові 5 000 військовослужбовців", — заявив він.

Раніше у США повідомляли про перегляд військової присутності в регіоні: 18 травня речник Джоел Вальдес зазначив, що рішення про виведення близько 4 тисяч американських військових із Польщі ухвалювалося після серії консультацій і не було раптовим.

