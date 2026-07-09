Трамп прокоментував удари по Ірану та пригрозив "гіршими наслідками"
Президент США Дональд Трамп заявив, що нові удари американських військових по території Ірану стали відповіддю на атаку по торговельних суднах в Ормузькій протоці. Він також застеріг Тегеран від подальших подібних дій, пригрозивши значно жорсткішою реакцією.
Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social. "Це відповідь на вчорашній обстріл Іраном кораблів. Якщо це повториться, наслідки будуть набагато серйознішими", – написав президент США.
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Тим часом у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) підтвердили, що 8 липня американські сили завдали нових ударів по об'єктах на території Ірану. У командуванні пояснили, що операція спрямована на послаблення можливостей Тегерана загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці — одному з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.
"За розпорядженням головнокомандувача сили Центрального командування США розпочали додаткові удари по Ірану, щоб і надалі зменшити його спроможність створювати загрозу для безпечного судноплавства в Ормузькій протоці", – заявили у CENTCOM.
Нагадаємо,США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт.
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