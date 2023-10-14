Вчені пояснили, чому нічні зміни є шкідливими для здоров'я людини

Коли настане ніч, сон спокушає нас своєю ласкою. Проте, серед цих співчутливих ночі працівників, котрі горять світлом нашого міста, сон не відпочиває. У цей час, коли більшість з нас мріє, вони виправдовуються своєю працею. І ця постійна нічна робота впливає на їхнє фізичне та психічне здоров'я.

Після безлічі нічних змін, які вони перетинають, змінні працівники стикаються з різними проблемами. Збільшення ваги, діабет, рак, депресія та серцеві захворювання стають важливою частиною їхнього життя. Їхні біологічні годинники постійно дезорганізовані через зусилля не спати та їсти в невідповідний час. Про це пише Sciense Alert.

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Ці порушення мають негативний вплив на здоров'я людини, оскільки вони порушують природні циркадні ритми організму. Дослідження показало, що споживання їжі суттєво впливає на здоров'я, а нові вивчення на тваринах розкрили основний механізм, який впливає на апетит в умовах порушеного сну та циркадних ритмів.

Група вчених з Брістольського університету в Великій Британії зосередила свою увагу на взаємозв'язку між гормонами, які регулюють циркадні ритми сну і незмінності, і годуванням щурів. Вони встановили, що розлади в циркадних ритмах мають значний вплив на харчову поведінку тварин.

Дослідники викликали порушення у щурів, надаючи їм інфузії гормону, відомого як кортикостерон, в різний час, синхронно і несинхронно із імпульсами світла і темряви. Для щурів, кортикостерон є аналогічним кортизолу у людей, який зазвичай піднімається кілька годин перед пробудженням і поступово знижується протягом дня.

Щурі з незмінними ритмами втратили нормальну гармонію кортикостерону через спонтанні сплески, але інтенсивно споживали їжу в невідповідний час, в порівнянні зі синхронізованими щурами та контрольною групою. Це не призвело до збільшення ваги чи надмірного нагромадження жиру, але вказує на відмінності в їхньому годуванні, обумовлені зміною активності генів, які регулюють апетит.

Ті щури, які мали нерегулярний рівень кортикостерону, проявляли підвищену активність в генах, що викликають апетит в невідповідний час, коли ці гени зазвичай були вимкнені. Дослідження свідчить про те, що разом із пригніченням генів, що регулюють апетит, це спричинило підвищення бажання споживати їжу в невідповідний час доби.

Нейробіолог з Брістольського університету та один із авторів дослідження, Стаффорд Лайтман, пояснює, що "порушення нормального зв'язку між кортикостероном та циркадними ритмами світла призводить до аномальної генетичної регуляції та апетиту в час, коли тварини зазвичай сплять."

Та якщо це явище також має місце у людей, які працюють в позмінному режимі, то яким чином можна зменшити його негативний вплив на їхнє здоров'я? Медсестри, охоронці та інші позмінні працівники мають глибше розуміння, наскільки важко дотримуватися загальноприйнятих порад щодо збереження здоров'я: тримайтесь на свіжому повітрі, займайтеся фізичною активністю і харчуйтеся в певні години.

На їхньому досвіді базується не лише порада щодо користування здоровою дією. На підтвердження цього факту було проведено дослідження серед людей, які вимагають особливої уваги, і воно виявило, що обмеження їжі під час доби може допомогти запобігти проблемам з настроєм, пов'язаним із нічною роботою.

Згідно з результатами досліджень, обмеження їжі в певні години (не обов'язково калорій) також позитивно вплинуло на здоров'я серцево-судинної системи в тримісячному експерименті серед пожежників.

Автор дослідження та вчений в галузі ендокринології з Брістольського університету, Беккі Конвей-Кемпбел, визнає, що сигнали мозку, які призводять до збільшеного апетиту, можуть бути важкі для подолання, навіть з великою дисципліною та рутиною.

Тому команда дослідників планує провести подальші дослідження для розробки фармакологічних методів лікування, які допомогли б контролювати нездорові харчові звички, використовуючи знання про білки, які спонукають до нічного апетиту.

Життєвий стиль і стратегії мають багато переваг, порівняно з ліками, але вони повинні бути здійсненними, щоб люди могли впроваджувати їх у своєму житті.

Беккі Конвей-Кемпбел надіється, що їхні відкриття також принесуть нові знання про те, як хронічний стрес та порушення сну ведуть до зайвого споживання калорій.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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