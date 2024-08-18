Замість пенсії – соціальна допомога: хто ризикує отримувати 'мінімалку'

В Україні громадяни пенсійного віку, які не накопичили потрібного страхового стажу для оформлення пенсії, мають право на тимчасову державну допомогу. Це так звана "соціальна пенсія", розмір якої є сталим.

Державна соціальна допомога призначається особі, яка досягла 65 років та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства, або якщо людина є особою з інвалідністю. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші, повідомляє Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

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Соціальну допомогу замість пенсії можуть оформити особи, які не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, чи допомоги, що призначається відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Також "соціальну пенсію" можуть отримати малозабезпечені, особи з інвалідністю І групи, якщо вони не одержують пенсію.

У списку також діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, встановлюється виходячи з рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До розміру соцдопомоги доплачується щомісячна державна адресна допомога.

Документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги:

Заява Паспорт громадянина України Трудова книжка Документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі платників податків (картка платника податків) Декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги (у разі потреби); Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи) Копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна) Копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено) Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги (у разі потреби).

Бездомні особи подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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