Вода для запивання ліків: маркетингова бульбашка

Буря у склянці води

Здавалося б, проста, життєва істина: ліки потрібно запивати чистою питною водою. Та фармбізнес не спить і пропонує нам купувати лікувальну воду з унікальним балансом мінералів, які створюють оптимальні умови для кращого засвоєння ліків... Звучить переконливо й цілком правдоподібно, якщо не одне "але". Такі властивості має будь-яка чиста питна та мінералізована вода. Та навіщо нам ці уточнення?! Раз купив – тепер свято вір, що у твоїх руках цілющий продукт. Вода для запивання ліків Laqua – нешкідливий склад із претензією на унікальність?

Маркетинг вирішує все

Чи були б так популярні батончики з молочним шоколадом та кокосовою начинкою, якби не одна із найдорожчих реклам у світі, в якій на тлі морського пейзажу з екзотичними пальмами повільно падає і розбивається… кокос?! Тягнулася б ваша рука до кока-коли, в одній пляшці якої цукру більше, ніж у плитці шоколаду, якби не казкові паровозики і Санти, які подорожують на санях під пісні з нативним мотивом "свято наближається"?! Не таїна, що вдалі маркетингові рішення можуть перетворити будь-який продукт на бренд зі світовим ім'ям, який приносить мільйони.

Та чи мають використовувати маркетингові фішки фармацевтичні компанії, якщо головними цінностями своєї діяльності вони оголошують чесність, відкритість та ідеї охорони здоров'я?!

Одна із вітчизняних фармацевтичних виробників пропонує незамінний, на її думку, продукт – воду із французьким шармом Laqua, розроблену спеціально для запивання ліків. На перший погляд, нічого поганого, чому б і ні? Але відразу напрошується питання: які властивості має мати вода, щоб служити виключно для таких цілей? Очевидно, що будь-яка чиста вода, призначена для щоденного споживання, - це і є та сама "лаква", яка ідеально підходить і для запивання таблеток у тому числі.

Про що мовчать фармацевти: чим і коли запивати?

Якщо заглибитись в інструкцію води Laqua, то можна з'ясувати, що вона має звичайнісінький склад. Це питна, штучно іонізована вода, яка не зашкодить вашому організму, але й щастя вам також не додасться.

Виробник називає воду Лаква "безрецептурним препаратом", а у рекомендаціях щодо застосування вказує наступне: продукт створює оптимальні дієтологічні умови для функціонування організму під час прийому лікарських засобів.

Хоч би як нам хотілося вірити в цілющі властивості звичайної води, нехай і в гарній пляшці із яскравою етикеткою, та будь-яка вода - це природний елемент організму людини, необхідний для терморегуляції й функціонування органів. В інструкціях із застосування лікарських засобів можна знайти рекомендацію запивати препарат достатньою кількістю чистої питної води. Цього достатньо, щоб прийом ліків обійшовся без спецефектів. Чому саме вода, а не апельсиновий сік, молоко, кава чи коктейль "Текіла санрайз"?

Незважаючи на очевидність відповіді, фармацевти науково аргументують: усі напої, крім звичайної води, можуть посилювати дію ліків або, навпаки, пригнічувати ефект діючої речовини.

Як запивають ліки в Європі та США

Західні лікарі також в один голос стверджують: чиста питна вода – найкращий напій для прийому ліків. Вона не порушує метаболізм ліків й не перешкоджає швидкому всмоктуванню речовин, що діють в організмі. В ідеалі вода має бути кімнатної температури. Доктор медичних наук Мічиганського університету в Дірборні, лікар сімейної медицини Саміна Захур також застерігає приймати препарати будь-яким іншим напоєм, крім звичайної води:

"Таблетки та капсули слід запивати питною водою кімнатної температури. Прийом певних таблеток фруктовими соками, такими як грейпфрут чи апельсин, може спричинити потенційно небезпечні побічні ефекти. Молоко може блокувати всмоктування багатьох антибіотиків", – каже Захур.

Лікар також рекомендує при кашлі та інфекціях горла запивати ліки теплою водою, яка заспокоює горло та прискорює процес розчинення ліків. А гарячою водою можна лише розчиняти парацетомол у вигляді порошку від застуди.

Отже, чим запивати ліки, щоб не зробити гірше? Чиста кип'ячена вода кімнатної температури – найкращий варіант для оптимального засвоєння ліків, – кажуть експерти. Якщо ж ви перебуваєте в дорозі, можна обрати воду в пляшках без газу.

А якщо ви хочете наповнити своє життя особливим змістом і витонченим французьким шармом, то можна пошукати воду з унікальними властивостями, призначену виключно для запивання ліків. Втім, якщо ви її не знайдете, вона знайде вас!